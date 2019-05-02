اعتماد «الفار» في أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

ستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «الفار» بدءاً من الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة في مصر بين 21 يونيو لغاية 19 يوليو المقبلين، بحسب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد القاري. وأعلن الجيبوتي سليمان وابيري رئيس لجنة الحكام «سيبدأ تطبيق في إيه آر بدءاً من دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا المقبلة». وهذا يعني أن التقنية لن يتم استخدامها في دور المجموعات ودور الـ16 في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً للمرة الأولى.

وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات النسخة المقبلة من البطولة حصلت على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام «الفار». وكانت التقنية قد استخدمت على سبيل التجربة بدءاً من ربع نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين في المغرب، ثم في نهائي أبطال أفريقيا.