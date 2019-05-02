العهد اللبناني يخطب ود الآسيوية

المصدر: الكويت- أ ف ب

أصبح العهد اللبناني بحاجة إلى نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد المالكية البحريني للتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، وذلك بعد عودته من ملعب القادسية الكويتي بفوز ثمين بهدف نظيف، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 7 نقاط وفقد الأمل بالحصول على بطاقة المركز الأول إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، مقابل نقطة وحيدة للسويق الأخير.

وبما أن العهد والمالكية تعادلا ذهاباً دون أهداف في البحرين، سيحسم الفريق اللبناني بطاقته إلى نصف النهائي في حال تعادله في الجولة الأخيرة 13 مايو مع منافسه البحريني في بيروت، أما في حال فوز الأخير فسينال البطاقة لتعادل بالنقاط، وستدخل حينها قاعدة المواجهتين المباشرتين لحسم التأهل.