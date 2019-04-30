محمد صلاح يسخر من غلاء أسعار تذاكر كأس إفريقيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

رد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، بسخرية على تغريدة للفنان المصري محمود البزاوي، حول ارتفاع أسعار تذاكر أمم أفريقيا، التي تنطلق من مصر في 21 يونيو المقبل، بعد أن فاجأت اللجنة المنظمة الجماهير، بأسعار تذاكر مرتفعة، وحددت 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة.

وكتب البزاوي على موقع "تويتر"، "يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ 200 جنيه، و طبعا لو قدرت تدفع الـ 200 جنيه، هاتحب تجيب سندوتش بـ 100 جنيه مثلا، وزجاجة المياه بـ 30 جنيه مثلا.. يعني لو ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة، وهدفع 800 جنيه مثلا، ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب".، ورد محمد صلاح: "أوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد".

وأجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك لبحث حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين الجماهير، وتمت مراجعة شاملة لأسعار التذاكر لتهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير.

وقال هاني أبو ريدة "نقوم حاليا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات".