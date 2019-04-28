الصفاقسي يهزم نهضة بركان ويضع قدماً في نهائي الكونفيدرالية

المصدر: أ ف ب

قطع الصفاقسي التونسي نصف الطريق نحو التأهل الى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2013 والخامسة في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي 2-صفر الأحد في ذهاب نصف النهائي.

ويدين الصفاقسي، الفائز بالمسابقة ثلاث مرات (2007، 2008 و2013) بعد دمج كأس الاتحاد مع كأس الكؤوس عام 2004، بفوزه الى علاء الدين المرزوقي وحمزة المثلوثي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و47 من ركلة جزاء على التوالي.

ويأمل الفريق التونسي الذي بلغ نهائي 2010 الى جانب تتويجه بألقابه الثلاثة، أن يحافظ على هذه الأفضلية حين يحل ضيفا على نهضة بركان الأحد المقبل.