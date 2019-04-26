الأهلي المصري يستعيد انتصاراته بثنائية في المصري

المصدر: وكالات

استعاد الأهلي المصري نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا غاليا 2 / صفر على المصري البورسعيدي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 40 لقبا، والذي يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي، إلى 61 نقطة من 27 مباراة، محتلا المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر)، الذي خاض 29 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد المصري، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ الثالث من يناير الماضي، عند 46 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع.

وافتتح صالح جمعة التسجيل للأهلي في الدقيقة 31، فيما تكفل المحترف التونسي علي معلول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاستقرار داخل جدران النادي الأهلي، الذي تلقى خسارة موجعة صفر / 1 أمام بيراميدز في المرحلة الماضية للمسابقة، والتي جاءت بعد خروجه من دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.