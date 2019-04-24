بيراميدز يهزم الزمالك ويحلق بصدارة الدوري المصري

المصدر: وكالات

تصدر نادي بيراميدز الدوري المصري بعد فوزه على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في القاهرة في القمة المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مدافع الزمالك السابق علي جبر (25) الهدف الوحيد لبيراميدرز الذي انتزع الصدارة للمرة الاولى هذا الموسم.

وأهدر السوري عمر خريبين ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 31.

وكان بيراميدز فاز على الاهلي حامل اللقب الموسم الماضي 1-صفر أيضا الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة بفارق 3 نقاط أمام الزمالك الذي خاض مباراتين أقل، وبفارق 5 نقاط أمام الأهلي الذي 3 مباريات أقل ويملك فرصة انتزاع المركز الثاني من غريمه التقليدي الزمالك في حال فوزه على المصري البورسعيدي الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.

وجاء الشوط الاول جيدا فنيا، سيطر بيراميدز على مجرياته لعبا ونتيجة بفضل تألق الرباعى عبدالله السعيد ونبيل عماد والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو والبوركينابي إيريك تراورى في الهجوم واستغلال الاخطاء القاتلة في دفاع الزمالك الذي تراجع في بداية الشوط اضافة الى العصبية الزائدة وعدم التركيز لاغلب لاعبيه.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 25 إثر ركلة ركنية انبرى لها السعيد وتابعها جبر، المنتقل الصيف الماضي لبيراميدز، بقدمه على يسار محمود عبد الرحيم "جنش".

وازدادت عصبية لاعبي الزمالك بعد الهدف ووصلت لحد الخشونة والاعتراض على قرارات حكم المباراة النرويجي هوبر نيلسن الذى احتسب ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 30 انبرى لها خربين وسددها ضعيفه في وسط المرمى التقطها جنش بسهولة.

واندفع لاعبو الزمالك للهجوم املا في ادارك التعادل فتركوا مساحات في الدفاع استغلها مهاجمو بيراميدز بهجمات مرتده شكلت خطورة على مرمى جنش.

وأجرى السويسرى كريستيان غروس مدرب الزمالك تغييرا مطلع الشوط الثاني باشراك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من احمد سيد "زيزو" لزيادة الكثافة الهجومية، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وتعددت التمريرات الخاطئة نظرا للكثافة العددية، وافتقدت المحاولات الهجومية لكلا الفريقين الدقة والفاعلية على المرميين، وبالتالي لم تتغير النتيجة.