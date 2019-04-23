القادسية يقيل مدربه قبل مباراتين من نهاية الموسم

المصدر: الرياض - ا ف ب

أعلن نادي القادسية صاحب المركز الرابع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم، الإثنين إقالة المدرب المحلي بندر باصريح وتعيين التونسي ناصيف البياوي خلفاً له ليقود الفريق على الأقل في آخر مباراتين من الموسم.

وكتب القادسية عبر حسابه في تويتر إدارة النادي تنهي عقد المدرب بندر باصريح بالتراضي وتتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي.

وكان القادسية تعاقد مع باصريح في مارس خلفاً للبلغاري إيفايلو بيتيفا الذي أقيل من منصبة لسوء النتائج بعد تعيينه في نوفمبر.

ويأتي التعاقد مع البياوي في محاولة من إدارة القادسية لإنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في مباراتيه الأخيرتين أمام الوحدة والحزم يومي 11 و16 الجاري.