5 معلومات مهمة عن نور الدين أمرابط

المصدر: دبي – خالد المحمدي

اللاعب الهولندي من أصل مغربي نور الدين أمرابط، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، يعتبر من أهم نجوم الفريق، وقد تعرض للإصابة بتمزق العضلة الخلفية في مباراة مع نادي الرائد، وسببت إصابته صدمة لعشاق العالمي.

وبعد خضوعه لفترة علاج تلقى النصر أنباء سارة بتعافيه ولحاقه بالمباراة المهمة أمام فريق اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعد أمرابط أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، وأسهم تألقه في تصدر النصر للدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال.

ولعب أمرابط 24 مباراة مع النصر أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 9.

في الفيديو 5 معلومات هامة عن لاعب نادي النصر السعودي نور الدين أمرابط.