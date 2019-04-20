تفاصيل اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي المصري ولاسارتي

المصدر: د ب ا

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري اجتماعا مطولا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين قبل مران اليوم السبت لإزالة آثار الخسارة من بيراميدز الأخيرة بجانب الخروج من دورى الأبطال الأفريقي أمام صن داونز.

وحرص رئيس الأهلي- حسب بيان رسمي من النادي اليوم السبت- في بداية الاجتماع على الاستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهة نظرهم فيما يخص ما جرى في المباريات الماضية، ثم تحدث الخطيب مؤكدا على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت.

وقال الخطيب إنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين، وقادرون على تحقيق أحسن النتائج، ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية، وأنه واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي.

كما أكد الخطيب على تقديره للغضب الذي انتاب الجماهير وهذا حقها وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعما ومساندا لهم وأنه واثق أيضا أنهم سيؤدون بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها.. وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد من أجل الأهلي وجماهيره.

ووافق رئيس الأهلي في ذات الجلسة على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري وأشار إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.

كان الخطيب أعلن تجديده الثقة في الجهاز الفني بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف الخميس في الدوري المصري الممتاز.