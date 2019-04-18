النجم الساحلي التونسي بطلاً لكأس زايد للأندية

توج النجم الساحلي بطلا لبطولة بطولة كأس زايد بعد أن تغلب على الهلال السعودي بهدفين لهدف في نهائي بطولة كأس زايد في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد اليوم بمدينة العين.
افتتح التسجيل للنجم الساحلي كريم العريبي في الدقيقة 30 من الشوط الأول.
حاول الهلال في الدقيقة 37 تدارك النتيجة عن طريق اللاعب جوميز لكن حارس مرمى النجم كان لها بالمرصاد.
وفي الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول سدد كارلوس ادواردو لاعب الهلال ركلة حرة علت المرمى بقليل.
وأعلن محمد عبد الله حكم المباراة عن ضربة جزاء للنجم الساحلي بعد عرقلة ياسين الشيخاوي في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاؤها لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم الساحلي بهدف كريم العريبي.
أشهر الحكم محمد عبد الله 4 بطاقات صفراء في الشوط الأول..3 في وجه لاعبي النجم الساحلي كريم العواضي وصدام بن عزيزة وياسين الشيخاوي وبطاقة في وجه لاعب الهلال البرتو بوتيا.
مع بداية الشوط الثاني بدا أن الهلال عازم على إدراك التعادل وبالفعل يلجأ الحكم في الدقيقة 62 لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للهلال انبرى لها المهاجم جوميز ليودعها في شباك النجم الساحلي ليعادل النتيجة ويعيد المباراة لنقطة الانطلاقة.
لاحت فرصة خطيرة للهلال إثر تسديدة قوية من نواف العابد لاعب الهلال علت العارضة بقليل.
خطف النجم الساحلي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل محمد المثناني.
تسديدة قوية من نواف العابد لاعب الهلال دق 70 تعلو العارضة بقليل#الهلال_السعودي0 #النجم_الساحلي_التونسي1#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/G6GmXz6dYS— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
إحماء فريق #الهلال_السعودي قبل انطلاق نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0P8imBq7Ik— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال في مواجهة #النجم_الساحلي التونسي، في نهائي بطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال@Alhilal_FC#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TuaRjHMwfK— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
تشكيلة #النجم_الساحلي التونسي، في نهائي بطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال@Alhilal_FC#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5IOMZomdRH— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
نزول فريقي #الهلال_السعودي و #النجم_الساحلي التونسي لأرضية ملعب #استاد_هزاع_بن_زايد بمدينة #العين #كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zycPOxPOE7— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
انطلاق المباراة النهائية لبطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال بين #الهلال_السعودي و #النجم_الساحلي التونسي المقامة على #استاد_هزاع_بن_زايد بمدينة #العين #كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nqFZ4f6KHW— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
منتصف الشوط الأول لـنهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال بين #الهلال_السعودي و #النجم_الساحلي التونسي#الهلال_السعودي0 #النجم_الساحلي التونسي 0#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BWOIVxSgQR— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
#النجم_الساحلي يفتتح التسجيل دق 30 من رأسية الجزائري كريم العريبي#الهلال_السعودي0 #النجم_الساحلي_التونسي1#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BU7MDmmmMB— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ #النجم_الساحلي ولكن تقنية الفيديو لها رأي آخر #الهلال_السعودي0 #النجم_الساحلي_التونسي1#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JWk9A47j71— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
وصول #محمد_بن_زايد يرافقه #هزاع_بن_زايد إلى استاد هزاع بن زايد#الهلال_السعودي0 #النجم_الساحلي_التونسي1#كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rjTNF51DVj— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019
الفرنسي جوميز يعادل النتيجة للهلال من ضربة جزاء بعد أن لجأ الحكم محمد عبد الله للفيديو #الهلال_السعودي1 #النجم_الساحلي_التونسي1 #كاس_زايد_للانديه_الابطال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النهائي_الهلال_النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zMSHUcxO0w— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 18, 2019