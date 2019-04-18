النجم الساحلي التونسي بطلاً لكأس زايد للأندية

المصدر: البيان الالكتروني

توج النجم الساحلي بطلا لبطولة بطولة كأس زايد بعد أن تغلب على الهلال السعودي بهدفين لهدف في نهائي بطولة كأس زايد في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد اليوم بمدينة العين.

افتتح التسجيل للنجم الساحلي كريم العريبي في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

حاول الهلال في الدقيقة 37 تدارك النتيجة عن طريق اللاعب جوميز لكن حارس مرمى النجم كان لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول سدد كارلوس ادواردو لاعب الهلال ركلة حرة علت المرمى بقليل.

وأعلن محمد عبد الله حكم المباراة عن ضربة جزاء للنجم الساحلي بعد عرقلة ياسين الشيخاوي في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاؤها لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم الساحلي بهدف كريم العريبي.

أشهر الحكم محمد عبد الله 4 بطاقات صفراء في الشوط الأول..3 في وجه لاعبي النجم الساحلي كريم العواضي وصدام بن عزيزة وياسين الشيخاوي وبطاقة في وجه لاعب الهلال البرتو بوتيا.

مع بداية الشوط الثاني بدا أن الهلال عازم على إدراك التعادل وبالفعل يلجأ الحكم في الدقيقة 62 لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للهلال انبرى لها المهاجم جوميز ليودعها في شباك النجم الساحلي ليعادل النتيجة ويعيد المباراة لنقطة الانطلاقة.

لاحت فرصة خطيرة للهلال إثر تسديدة قوية من نواف العابد لاعب الهلال علت العارضة بقليل.

خطف النجم الساحلي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل محمد المثناني.