إصابة تحرم الأهلي من رمضان صبحي أمام بيراميدز

المصدر: (د ب أ)

تلقى الأهلي ضربة موجعة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه بيراميدز غدا الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تأكد غياب نجمه رمضان صبحي بسبب الإصابة.

ويعاني صبحي، المعار للأهلي من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي، من إصابة في العضلة الأمامية، مما دفع الأوروجواياني مارتن لاسارتي مدرب الفريق الأحمر لاستبعاده من قائمة الفريق للمباراة.

وبات صبحي أحدث المنضمين لقائمة غيابات الأهلي عن المواجهة المرتقبة، التي تضم الثلاثي المصاب كريم وليد (نيدفيد) وسعد سمير وصلاح محسن، بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد هاني، الذي يفتقد الفريق لخدماته بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، متفوقا بفارق نقطة على بيراميدز، صاحب المركز الثالث، الذي خاض 27 لقاء.