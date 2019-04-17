الهلال يشرق في العين ويحلم بتاج «زايد الخير»

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

وصلت أمس إلى مدينة العين، بعثة فريق نادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره النجم التونسي غداً في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال والمقررة في السابعة إلا عشر دقائق على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وحلت البعثة الهلالية بفندق روتانا وسط مدينة العين، قبل أن يودي الفريق تدريباً خفيفاً مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين، خصص للاستشفاء وفك العضلات بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة نصف النهائي أمام الأهلي السعودي أول من أمس، على أن يؤدي الفريق مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد.

وجه الشبه

وقال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي إن فريقه والملقب بـ«الزعيم» يخوض تجربة مماثلة لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال الوقت الراهن، وذلك عقب الفوز على أهلي جدة مساء أول من أمس، وتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية»، عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد.

وأوضح زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة أن الهلال ومانشستر سيتي فقط بين كافة فرق العالم، التي تنافس على كافة البطولات التي تشارك فيها.

ولا يزال الهلال يمتلك فرصة ذهبية للتتويج بالأربع بطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، بعد أن بلغ نهائي البطولة العربية والمربع الذهبي لكأس الملك، ويعتلي صدارة الدوري بالإضافة لحظوظه القوية في التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وبسؤاله عن سر تراجع مستوى الهلال في المباراة، اكتفى زوران بقوله «التاريخ سيذكر فقط تأهل الفريق للدور النهائي ولن يتذكر أحد مستوى اللاعبين».

وأكد زوران أنه تولى تدريب الهلال «وسط ظروف غاية في الصعوبة»، مشيراً إلى أن الأهم خلال الوقت الراهن هو تحقيق الانتصارات.

وأضاف في هذا الصدد «جئت إلى الهلال منذ شهرين فقط، وحتى الآن لم أخض أي مران مع الفريق في وجود كافة العناصر.. الأمر طريف نوعاً ما».

وأكد زوران جاهزية اللاعب عبدالله عطيف للمشاركة في المباراة النهائية للبطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي، لافتاً إلى أنه سيلتحق بتحضيرات الفريق بدءاً من يوم الثلاثاء.

وشدد المدرب الكرواتي على أهمية الجانب الذهني خلال الوقت الراهن رغم تداخل البطولات وضغط المباريات بالنسبة للاعبي فريقه.

تهنئة

وعلى جانب متصل قدم نادي الوصل الإماراتي التهنئة لإدارة وجماهير الهلال، بمناسبة تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وكتب الحساب الرسمي لنادي الوصل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نبارك لنادي الهلال تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ونرحب بالأشقاء وجماهيره في بلدهم الثانية الإمارات».

وأضاف «نعلن عن توفير حافلات لنقل جماهير الهلال من أمام مقر النادي إلى استاد هزاع بن زايد لمساندة فريقهم في المباراة النهائية».

وقدم الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، المحترف ضمن صفوف الهلال السعودي التهنئة لناديه وزملائه اللاعبين وجماهيره، وكتب عموري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «ألف مبروك للجماهير الهلالية والجهازين الفني والإداري واللاعبين على الوصول إلى نهائي بطولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، وفالهم تحقيق اللقب».

حرص

كما حرص تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على تشجيع جماهير نادي الهلال لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبلغ الهلال نهائي المسابقة بعد تفوقه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 1 - صفر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «حتى الآن تم بيع 3 آلاف تذكرة لجماهير نادي النجم الساحلي لنهائي الخميس.. أين جمهور الهلال».