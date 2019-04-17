النجم التونسي يتابع تدريباته

المصدر: العين- البيان الرياضي

تابع النجم التونسي مناوراته الميدانية في إطار برنامجه الإعدادي لمواجهة الهلال السعودي غداً الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وسيؤدي الفريق التونسي مساء اليوم حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة بإستاد هزاع بن زايد، وكان النجم التونسي الذي تأهل للنهائي على حساب المريخ السوداني بعد فوزه عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وصل إلى مدينة العين صباح الاثنين الماضي، وخاض تدريباً في نفس يوم وصوله على ملعب استاد طحنون بن محمد بنادي العين بالقطارة.

ويقود النجم الساحلي المدرب الفرنسي روجيه لومار الذي قاد نسور قرطاج الى الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 2004.