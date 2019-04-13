الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بفوز على الأهلي

المصدر: أ ف ب

استعاد الهلال الصدارة بشكل مؤقت بفوزه الجمعة على مضيفه الأهلي 1-0 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة السابعة العشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، التي شهدت سقوط أُحد رسميا الى الدرجة الثانية.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسباني ألبرتو بوتيا في الدقيقة (43)، ليرفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي يستقبل الاتحاد السبت في ختام المرحلة.

في المقابل، بقي الأهلي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط الأول وشن أكثر من هجمة على مرمى مضيفه، ولكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرماه في ظل استبسال دفاعي من قبل المضيف.

وكاد الأهلي أن يخطف هدفاً بواسطة الروماني نيكولاي ستانسيو لولا أن كرته القوية علت العارضة بقليل (21)، قبل تلقي زميله يوسف الحربي بطاقة صفراء ثانية أدت الى طرده في الدقيقة 38 وعقّدت مهمة فريقه.

واستثمر الهلال النقص وسجل هدفه بواسطة الأسباني بوتيا الذي كسر مصيدة التسلل ولعب الكرة قوية على يمين محمد العويس (ق43).

وأنقذ دفاع الأهلي مرماه من هدف محقق عندما أبعد البرازيلي أدريلان سانتوس كرة الفرنسي بافيتيمبي غوميس قبل تجاوزها خط المرمى (ق45).

وبحث الهلال عن هدف في الشوط الثاني دون جدوى، وكاد الأهلي أن يعادل النتيجة لكن كرة ستانسيو ارتدت من الحارس عبدالله المعيوف (ق73).

وحقق التعاون فوزاً على القادسية 2-0 بهدفي البرازيلي نيلدو بترولينا (ق14 من ركلة جزاء) وربيع سفياني (ق52). ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بينما بقي القادسية مع 27 وتراجع للمركز الثالث عشر.

وقلب الفيصلي الطاولة على مضيفه الوحدة عندما حول خسارته بهدف إلى فوز 2-1. تقدم الوحدة بركلة جزاء سجلها الفنزويلي رومولو أوتيرو (ق56) ورد الفيصلي بهدفين للبرازيلي دينيلسون بيريرا (ق77 و83).

وبات أُحد أول المغادرين رسميا للدرجة الأولى عقب خسارته أمام الفيحاء 1-3. سجل للفيحاء الكولومبي دانيلو أسبريليا (1 و39) وعبد الرحمن البركة (ق27) ولأُحد المغربي محمد فوزير (ق45).

وتجمد رصيد أُحد عند النقطة 15 في المركز الأخير، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 28 وتقدم للمركز الثاني عشر.