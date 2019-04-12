بالفيديو.. إيقاف مباراة في الدوري السعودي بسبب الثلوج

المصدر: البيان الالكتروني

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، استكمال مباراة البكيرية وضيفه حطين في تمام الرابعة من مساء غدٍ السبت، على ذات الملعب، بعد أن تم إيقافها اليوم عند الدقيقة 32 بسبب الأحوال الجوية، حسب ما ذكرت صحيفة "سبق" الالكترونية.

وقرر الحكم محمد الدقاش، حكم مباراة البكيرية وحطين في نهائي دوري الدرجة الثانية؛ عدم استكمالها بعد هطول أمطار غزيرة وزخات من البرَد.

وتصدر البكيرية المجموعة الأولى برصيد 48 نقطة وبلا هزيمة، فيما حسم حطين صدارة المجموعة الثانية برصيد 42 نقطة.

يذكر أن أندية البكيرية وحطين والثقيلة والتقدم، تأهّلت إلى دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى الموسم المقبل.