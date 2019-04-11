إرجاء مباراة الهلال والنجم الساحلي بعد عزل البشير

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس إرجاء المباراة المقررة الأحد بين الهلال السوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد، على خلفية الأوضاع في البلاد بعد إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ونشر الاتحاد عبر موقعه الالكتروني بياناً مقتضباً، جاء فيه: "بسبب الوضع الأمني الراهن في السودان، أرجئ لقاء الإياب بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي الى أجل غير مسمى".

وكانت المباراة مقررة الأحد 14 أبريل الحالي على ملعب الهلال في أم درمان. وأوضح الاتحاد القاري أنه سيقوم "في الوقت المناسب" بتحديد موعد جديد لها.

وكان النجم الساحلي قد تفوق ذهابا في سوسة الأسبوع الماضي 3-1.

وأطاح الجيش السوداني الخميس بالرئيس البشير بعد ثلاثين عاما أمضاها في الحكم، وأعلن اعتقاله واحتجازه "في مكان آمن"، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.

كما أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف "تشكيل مجلس عسكري انتقالي" يتولى الحكم لسنتين.