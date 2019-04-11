مدرب صن داونز يفاجئ الأهلي المصري بتصريح مثير

المصدر: ( د ب أ )

أكد بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن هدفه من مواجهة الأهلي المصري المقرر لها بعد غد السبت في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة.

وقال موسيمانى في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه لن يلجأ للدفاع في مواجهة الأهلي كما يظن البعض ولكنه سيلعب بخطة متوازنة بحثاً عن هدف ينهي به الأمور.

يذكر أن صن داونز حقق فوزا كبيرا على ضيفه الأهلي في مباراة ذهاب دور الثمانية 5 / صفر ، والتي أقيمت السبت الماضي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، ويضع بذلك أكثر من قدم في الدور قبل النهائي للبطولة.

