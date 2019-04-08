بالفيديو.. إنقاذ لاعب سوداني من الموت خلال لقاء النجم التونسي

المصدر: وكالات

تمكن الطاقم الطبي لنادي النجم الساحلي التونسي من إنقاذ حياة لاعب الهلال السوداني، عمر بهاء الدين، خلال لقاء الفريقين بملعب سوسة، الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وقالت وسائل إعلام تونسية إن لاعب الهلال السوداني عمر بهاء الدين اصطدم بأحد لاعبي النجم الساحلي، في الدقيقة 35 مع عمر اللقاء، ليسقط فاقدا للوعي قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للفريق التونسي المنافس.

وأظهرت لقطات فيديو للواقعة أن لاعب الهلال السوداني حاول قطع الكرة من لاعب النجم، قبل أن تصطدم رقبته في ركبة زميله المندفع في مشهد مروع، أدى إلى سقوط بهاء الدين دون حركة تماما.

وقام اللاعبون والجهازان الطبيان للفريقين بالركض نحو اللاعب لإسعافه، إلا أن حالته استدعت نقله إلى المستشفى في سيارة الإسعاف، دون الإعلان حتى الآن عن حالته الصحية.

وفي المباراة التي أقيمت بملعب سوسة، فاز النجم الساحلي على الهلال 3-1، وتقام مباراة الإياب في الرابع عشر من أبريل الجاري في أم درمان.

شاهد في المقطع أدناه حادثة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب عمر بهاء الدين