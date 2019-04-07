خسارة تاريخية للأهلي المصري في «الأبطال»

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

مني الأهلي المصري بخسارة تاريخية، أمس، بنتيجة صفر-5 أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، في أسوأ نتيجة له في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها، وتقام مباراة الإياب 13 الجاري.

وقدم الأهلي عرضاً لا يليق بفريق توّج بلقب البطولة 8 مرات، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي «2017» والترجي التونسي «2018». واعتذر لاسارتي مدرب الأهلي لجماهير الفريق عن النتيجة وقال: قدمنا مباراة سيئة، وعلينا أن نعمل كثيراً الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور.