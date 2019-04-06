الأهلي المصري يسقط بخماسية تاريخية أمام صن داونز

المصدر: (د ب أ)

بات الأهلي المصري على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية صفر / 5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وقدم الأهلي أسوأ مبارياته في الموسم الحالي، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، ليتلقى خسارة تاريخية مستحقة كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب أفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على الفوز الكبير.

وافتتح صن داونز التسجيل مبكرا عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف واين أريندسي الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأضاف ريكاردو ناسكيمينتو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما تكفل لياندرو سيرينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم باكماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وتعد هذه هي أثقل خسارة للأهلي طوال تاريخه الطويل في المسابقات الأفريقية، والتي بدأت عام 1976، حيث ترجع أقسى هزيمة تعرض لها الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي إلى عام 2003، حينما خسر صفر / 4 أمام أينوجو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وأصبح الأهلي بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، حيث يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة التي ستقام بمصر الأسبوع المقبل، للصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل، قبل أن يفرض صن داونز سيطرته على مجريات الأمور.

وجاءت الدقيقة 14 لتشهد الهدف الأول لصن داونز عن طريق ثيمبا زواني، حيث تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، مرت من جميع مدافعي الأهلي بغرابة شديدة، ليسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، واضعا الكرة داخل الشباك.

توقفت المباراة لبعض الوقت من أجل علاج سعد سمير الذي تعرض لإصابة بالغة خرج على اثرها من ملعب المباراة، لينزل ياسر ابراهيم بدلا منه في الدقيقة 17.

وكاد ابراهيم أن يتسبب في تلقي مرمى الأهلي هدفا آخر في الدقيقة 19، بعدما مرر كرة خاطئة إلى ليبوهانج مابوي، الذي انفرد بالمرمى ولكنه وضع الكرة في جسد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي الذي خرج من مرماه لملاقاته لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

واصل الأهلي ارتكاب هفواته الدفاعية الساذجة، لتتلقى شباكه هدفا آخر عن طريق واين أريندسي في الدقيقة 24.

وتابع أريندسي ركلة حرة مباشرة للفريق الجنوب أفريقي على يمين منطقة الجزاء، نفذت عرضية إلى داخل المنطقة، مرت بشكل غريب من مدافعي الأهلي قبل أن تتهيأ أمامه ليضعها بسهولة داخل الشباك.

حاول الأهلي العودة لأجواء المباراة، وسنحت له أول فرصة في الدقيقة 29 عن طريق جونيور أجايي، الذي تلقى تمريرة بينية من محمد هاني، ليسدد من داخل المنطقة دون مضايقة من أحد، ولكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

وكاد زواني أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 30، حينما تلقى تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، ولكنه وضع الكرة برعونة في الشناوي، الذي خرج من مرماه لتخرج إلى ركلة ركنية كادت أن تسفر عن هدف آخر لأصحاب الأرض.

وتابع زواني الركلة الركنية، ليسدد من داخل المنطقة ولكنه وضع الكرة في القائم الأيمن، قبل أن تمنع العارضة هدفا آخر لصن داونز في الدقيقة 34.

أجرى الأهلي تبديله الثاني في الدقيقة 35 بنزول ناصر ماهر بدلا من محمد هاني غير الموفق.

ومن أول لمسة لماهر كاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 36، حينما سدد من داخل المنطقة قذيفة مدوية أمسكها دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز على مرتين.

ورد صن داونز بهجمة سريعة في الدقيقة 38 انتهت بتسديدة من صامويل مابوندا، لكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها الشناوي.

وأضاع عمرو السولية فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق أحمد فتحي ولكنه وضع الكرة ضعيفة في أحضان أونيانجو، وينتهي الشوط الأول بتقدم صن داونز 2 / صفر.

حصل صن داونز على ركلة جزاء (مثيرة للجدل) في أول هجمة له في الشوط الثاني، بعدما سقط مابوي داخل منطقة جزاء الأهلي إثر كرة مشتركة مع الشناوي، غير أن الإعادة التليفزيونية كشفت عدم وجود تلامس بين لاعب صن داونز وحارس الفريق المصري.

ونفذ ريكاردو ناسكيمينتو ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة على يمين الشناوي الذي ارتمى في الناحية الأخرى، مسجلا الهدف الثالث لصن داونز في الدقيقة 47.

واصل صن داونز فرض هيمنته على اللقاء، وأضاع هلومفو كيكانا فرصة أخرى في الدقيقة 57، حينما تهيأت أمامه الكرة وهو على بعد خطوات من المرمى، ولكنه سدد دون تركيز ليمسك الشناوي الكرة، قبل أن يتصدى حارس الفريق المصري لتسديدة أخرى في الدقيقة 59، مبعدا الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وسدد لينادرو سيرينو من خارج المنطقة في الدقيقة 60 أمسكها الشناوي، قبل أن يأتي الهدف الرابع الذي سجله نفسه اللاعب في الدقيقة 62 عبر تسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين الشناوي.

وأضاع تيبوجو لينجرمان فرصة أخرى لصن داونز في الدقيقة 69 بعدما سدد من داخل المنطقة لكن الشناوي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقيقة 84، ضاعف باكماني ماهلامبي النتيجة بتسجيله الهدف الخامس لصن داونز، بعدما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت من مدافعي الأهلي كالعادة، لتصل إليه ويسدد مباشرة من داخل المنطقة واضعا الكرة داخل الشباك.