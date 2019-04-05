المطادرة مستمرة في صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

استمرت المطاردة بين قطبي الرياض النصر المتصدر ومنافسه المباشر الهلال بفوز الأول الكاسح على الرائد 5-صفر، والثاني على الحزم 3-2 الخميس في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

ولا تفصل سوى نقطة واحدة بين النصر والهلال (61 مقابل 60).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقة واحدة حتى افتتح النصر التسجيل إثر عرضية لعبها المغربي نورالدين امرابط لتجد مواطنه عبدالرزاق حمدالله الذي لعبها برأسه على يسار عبد الله الشمري (ق2).

ومن هجمة منسقة شارك فيها عدة لاعبين، مرر النيجيري أحمد موسى كرة عرضية للبرازيلي بتروس ماثيوس الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى على يسار الشمري (ق8) معززا تقدم فريقه.

وكاد النصر يسجل هدفاً ثالثا، لكن الشمري أمسك ببراعة رأسية البرازيلي مايكون بيريرا (ق21) قبل أن يصوب حمد الله كرة قوية تصدى لها الحارس لتعود وترتطم بالمدافع المصري محمد عطوة وتتهادى خطأ داخل شباكه (ق29).

ومن هفوة دفاعية، أضاف النصر رابع أهدافه عندما خطف حمد الله نجم المباراة بلا منازع الكرة متجاوزاً الحارس قبل أن يصوبها قوية في سقف المرمى (ق38).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته وأكمل حمد الله الهاتريك مسجلا الهدف الخامس لفريقه عندما وضعه البرازيلي جوليانو دي باولا في مواجهة المرمى ليلعب الكرة على يمين الشمري (ق60)، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده الى 25 هدفا.

وتضاعفت مشاكل الرائد عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمهاجمه صالح الشهري (ق68)، وأضاع البديل عبد الله السالم فرصة هدف سادس عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجوار القائم (ق70).

وعاد الهلال من بعيد، وانتزع فوزا صعبا عندما حول تخلفه أمام مضيفه الحزم بهدفين إلى فوز 3-2.

ونجح الحزم في التقدم عندما تجاوز البرازيلي رودولفو الميدا أكثر من مدافع قبل أن يصوب الكرة قوية على يمين عبد الله المعيوف (ق18).

وأضاف الحزم هدفه الثاني إثر كرة نفذت من ركنية ارتقى لها المدافع الجورجي زوراب تسيسكا ولعبها برأسه داخل المرمى (ق45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، قلص الهلال الفارق إثر كرة رأسيه للفرنسي بافيتيمبي غوميس (ق48).

ولاحت فرصة للهلال لتعديل النتيجة، لكن رأسية البرازيلي كارلوس إدواردو مرت بمحاذاة القائم (ق54)، ثم صوب الإيطالي جوفينكو كرة قوية مرت بجانب القائم أيضا (ق60).

وحصل الهلال على ركلة جزاء أطاح بها محمد الشلهوب فوق العارضة (ق66) قبل أن ينجح غوميس في ادراك التعادل إثر كرة استقبلها داخل منطقة الجزاء قبل أن يلعبها قوية على يسار مليك عسلة (ق73).

وفي الدقيقة الأخيرة، حسم الهلال الأمور في صالحه بواسطة البديل الأسباني جوناثان سوريانو (ق90).