صراع الصدارة بين النصر والهلال السعودي مشتعل

المصدر: Ⅶ الرياض- أ ف ب

يبدو الصراع على الصدارة بين النصر ومطارده الهلال حامل اللقب، مرشحاً للاستمرار أسبوعاً آخر، عندما يحل الأول ضيفاً على الرائد، والثاني ضيفاً على الحزم اليوم في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الهلال، بطل الموسمين الماضيين، بينما يحتل الرائد المركز العاشر مع 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الحزم الحادي عشر.

وتبدو حظوظ كل من النصر والهلال كبيرة في إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، قبل قمتي المرحلة السابعة والعشرين، حيث يلعب الهلال في ضيافة أهلي جدة بطل 2015، ويستضيف النصر القطب الآخر في المدينة الساحلية، الاتحاد، المتعثر في البطولة الحالية، حيث لا يزال يتخبط في دائرة الهبوط في المركز الثالث عشر، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف أمام الباطن والفيحاء. وسيحاول الرائد، بقيادة صالح الشهري، صاحب السوبر هاتريك في الفوز على الأهلي في عقر داره (5-4) في المرحلة السابقة، تحقيق الانتصار الثالث توالياً، للاستقرار في المنطقة الدافئة، والابتعاد بشكل كبير عن حسابات الهبوط.

ورغم غياب حارسه الجزائري، عز الدين دوخه، بسبب تراكم البطاقات، من المنتظر أن يخوض الرائد اللقاء بأداء ثابت، كما في المباريات السابقة ومعنويات عالية، فضلاً عن الحماس المعزز بسلاح الأرض والجمهور، لمواجهة النصر الذي اعتلى الصدارة، بعد فوزه في ديربي العاصمة على غريمه الهلال 3-2 في الجولة الماضية.

لكن النصر الذي حقق سبعة انتصارات متتالية، يعد في قمة حضوره الفني والمعنوي، واعتبر مدربه البرتغالي روي فيتوريا، بعد الفوز على الجيل (درجة ثانية) 4-صفر الاثنين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أن أمام فريقه خمسة نهائيات، وسيقاتل من أجل الفوز فيها جميعاً، للظفر ببطولة الدوري.

وأضاف «سنلعب كل مباراة وكأنها نهائي. ندرك جيداً أهمية كل مباراة، وسنخوضها بفكر مختلف عن الأخرى». من جانبه، سيحاول الهلال تعويض خسارته أمام النصر، والحفاظ على حظوظه في لقب ثالث توالياً، على حساب الحزم، المطالب بتحقيق ثلاثة انتصارات على الأقل في مبارياته الخمس الأخيرة، من أجل ضمان البقاء بين النخبة.