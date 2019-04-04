النجم يحشد الجماهير لنهائي كأس زايد

المصدر: Ⅶ تونس- صالح القادري

انطلق النجم الساحلي في حشد الجماهير لموقعة نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال على استاد هزاع بن زايد 18 الجاري، حيث بدأت وكالات الأسفار بمدينة سوسة والمدن المجاورة، المعروفة بحبها للنجم الساحلي، في التنافس على تنظيم رحلات إلى الإمارات، لمنح الجماهير فرصة حضور المباراة النهائية العربية.

واقترحت الوكالات أسعاراً مغرية، تقدر بألف و800 دينار تونسي (2500 درهم)، شاملة النقل والإقامة وتذكرة الدخول إلى الملعب لمواكبة المباراة، وحسب مسؤول عن التنظيم في إدارة النجم الساحلي، أكد إقبال أحباء الفريق على مواكبة المباراة سيكون مكثفاً.

وباعتبار أن النجم الساحلي سيواجه الهلال السوداني ضمن إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، الأحد 14 الجاري، أي 4 أيام قبل نهائي كأس زايد، فإنه لن يعود إلى تونس، بل سيغادر مباشرة إلى الإمارات، لتفادي إرهاق السفر.

من جهة أخرى، حل أمس الهلال السوداني بمدينة سوسة قبل 4 أيام من موعد مباراة الذهاب، التي ستجمعه بالنجم الساحلي، في إطار الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، وذلك طبقاً للعادة التي أصبحت مألوفة بين النجم الساحلي والفرق السودانية، وينتظر أن يعيد النجم ما فعله مع المريخ السوداني، حيث وفر له كل الظروف الملائمة، مع كرم الضيافة من جميع النواحي، ما جعله يحظى بالمثل منذ حلوله بالخرطوم.