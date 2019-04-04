العلان يقيّم حكام النصر السعودي والزوراء العراقي

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم الحكام الآسيوي خالد العلان؛ بالإشراف على طاقم تحكيم مباراة فريقي النصر السعودي والزوراء العراقي، ضمن إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستقام المباراة المهمة يوم 8 الجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وسيشرف خالد العلان على تقييم طاقم تحكيم دولي ياباني للمباراة، يقوده حكم الساحة ايلدا جامبيه.

ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيداً على المكانة المتميزة التي تتسم بها الكوادر التحكيمية البحرينية، خصوصاً عبر حصولها على الثقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية.ويعد خالد العلان من مقيمي الحكام الآسيويين المعتمدين في العام (2018)، وسبق له الإشراف على مهمات مشابهة في عدد من البطولات الآسيوية.