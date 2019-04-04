تغريم الهلال السوداني لضعف الإضاءة

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً من الاتحاد الأفريقي، أشار فيه إلى مخالفات للشروط التنظيمية الخاصة بمباراتي فريق الهلال في البطولة الكونفدرالية رقم (116) و(140) أمام الاشانتي كوتوكو وزيسكو الزامبي، ولفت الانتباه إلى أن المسؤولين المكلفين، قدموا تقاريرهم التي أشارت إلى تأخر انطلاق المباريات، وضعف الإضاءة، بما يقل عن 70 %، ونقص في المتطلبات الواجب توفرها بحسب لائحة البطولة، وأشار الخطاب إلى رفض اللعب تحت الأضواء الكاشفة في نادي الهلال، وفرض غرامة مالية على النادي بواقع (4) آلاف دولار، وذلك بحسب موجهات قرارات المكتب التنفيذي في الكاف يوم 20 يوليو 2018 م، وتوصيات لجنة الانضباط.

عدم رضا

أبدى التونسي يامن الزلفاني مدرب المريخ السوداني، عدم رضاه عن نتيجة التعادل، التي خرج بها فريقه أمام الهلال الأبيض في أم درمان، في ختام مباريات الفريقين والمجموعة (أ). والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، ليتأهل هلال الأبيض لدور النخبة في الدوري الممتاز.

وقال الزلفاني في تصريحات عقب المباراة، إن الأداء كان جيداً، والنتيجة لم ترضني، فنحن سيطرنا على المباراة تماماً، وأضعنا 7 فرص، بينما وجد الهلال الأبيض فرصة مؤكدة، وأحرز منها التعادل. وحول المشاركة الأولى للثلاثي الجديد، لاعب النيجر رحمان ماماني، وثنائي الهلال السابق المهاجم شلش، وجوكر الدفاع والوسط عماد الصيني، قال مدرب المريخ (كانوا جيدين، لكن واجهوا مشكلة الانسجام مع المجموعة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت).

وأشاد المدرب بأداء المهاجم بكري المدينة في خط الوسط، وقال إنه أراد من إشراكه في خط الوسط، إيجاد العديد من الحلول، تحسباً لأي ظروف قد تواجه في المرحلة الثانية من الموسم ودوري النخبة، مؤكداً أن بكري ظهر بشكل فني جيد.