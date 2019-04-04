ورشة آسيوية لتراخيص الأندية في البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

احتضن الاتحاد البحريني لكرة القدم، يومي 31 مارس الماضي و1 الجاري، ورشة عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتراخيص الأندية.

وتعد الورشة ضمن إطار الزيارات التقييمية الدورية لتراخيص الأندية، وأقامها الاتحاد البحريني لكرة القدم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، لتفعيل نظام تراخيص الأندية لجميع الأندية الأعضاء الـ 19 بالاتحاد البحريني.

وحاضر في الورشة، اختصاصي تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي، ومدير تراخيص الأندية، ومسؤول نظام TMS بالاتحاد الأردني لكرة القدم الأردني، أحمد وسيم، بحضور رئيس قسم المسابقات والتسجيل وتراخيص الأندية بالاتحاد البحريني، حسن إسماعيل.

وتناول المحاضر في الورشة، العديد من المعايير المتعلقة بالحصول على رخصة المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تتضمن العديد من المتطلبات، إذ إن المعيار الرياضي يتضمن 6 متطلبات، معيار البنى التحتية 3 متطلبات، معيار شؤون الموظفين 4 متطلبات، معيار الشؤون القانونية متطلبان اثنان، معيار الشؤون المالية 3 متطلبات.