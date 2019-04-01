الترجي بطلاً لكأس السوبر التونسية للمرة الرابعة

المصدر: وكالات

احتفظ الترجي الرياضي بلقب كأس السوبر التونسية في كرة القدم بفوزه على النادي البنزرتي 2-1 الإثنين .

وسجل انيس البدري (14) وطه ياسين الخنيسي (17) هدفي الترجي الذي توج باللقب للمرة الرابعة، فيما سجل عبد الحليم الدراجي (34 من ركلة جزاء) هدف البنزرتي الذي افتقد منذ بداية الشوط الثاني خدمات لاعبه وسام بوسنينه بالانذار الثاني (49).

وخاض الترجي المباراة كونه بطلا للدوري في تونس، والبنزرتي لأنه بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وذلك بعد اعتذار النادي الافريقي، بطل المسابقة، والنجم الساحلي وصيفه.

وسيحصل البطل على مبلغ 100 ألف دولار مقابل 75 ألفا للوصيف.