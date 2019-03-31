"دربي المطر" بين الأهلي والزمالك للنسيان

المصدر: أ ف ب

انتهى دربي القاهرة بين الزمالك وغريمه الأهلي بتعادل سلبي السبت في قمة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة في الدوري المصري لكرة القدم على ملعب برج العرب غرب الإسكندرية.

وأبقت هذه النتيجة الوضع على ما كان عليه، فبقي الزمالك متصدرا برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط المستوى من الفريقين جراء سوء أرضية الملعب والأمطار الغزيرة التي هطلت طوال هذا الشوط.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وبدت الدوافع الهجومية لدى لاعبي الاهلي البطل أوضح لحاجتهم لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة، فيما تراجع لاعبو الزمالك ونظموا دفاعاتهم بهدف الحفاظ على فارق النقطتين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التى لم تشكل أية خطورة على مرمى الضيوف.

وكانت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذا الشوط قمة في الإثارة عندما أرسل رمضان صبحى كرة عرضية حولها مروان محسن فاصطدمت بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" لتعود الى ناصر ماهر الذي تابعها برأسه قبل أن يخرجها محمد عبد الغنى من على خط المرمى لتصل مجدد الى التونسي علي معلول مدافع الاهلي فسددها مجددا وأنقذ جنش الموقف.

وتحسن الأداء مع بداية الشوط الثانى بعد توقف هطول الامطار، وضغط الاهلي بكل خطوطه سعيا لاحراز هدف التقدم، فيما حاول لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومى للضيوف والمساحات في دفاعاته من خلال هجمات مرتدة سريعة شكلت خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات هذا الشوط، ثم انعدمت الخطورة على المرميين مع تجدد هطول الأمطار بغزارة لتبقى النتيجة سلبية.