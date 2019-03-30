الجاسم يعتذر لجمهور أهلي جدة بعد «هزيمة غريبة»

المصدر: الرياض - وكالات

وصف تيسير الجاسم قائد الأهلي السعودي، هزيمة فريقه أمام الرائد بـ«الغريبة»، مقدماً في الوقت نفسه اعتذاره لجماهير الفريق.

مشيراً إلى أن ثنائية الرائد المبكرة أربكت حسابات اللاعبين. وسجل صالح الشهري أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود الرائد إلى انتصار مثير على مضيفه أهلي جدة 5 - 4 أول من أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وافتتح محمد العمري التسجيل للرائد بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثاني للفريق بعدها بدقيقة واحدة، قبل أن يقلص مهند عسيري الفارق بتسجيله الهدف الأول للأهلي في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل سلمان المؤشر للفريق صاحب الأرض في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 27 سجل تيسير الجاسم الهدف الثالث للأهلي، قبل أن يعود زميله عسيري ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 53. لكن الفريق الضيف لم يستسلم، ونجح صالح الشهري في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 62 و68، من ركلة جزاء، و70، ليقود فريقه إلى الفوز .ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الخامس. وقدم الجاسم اعتذاره لجماهير الأهلي مؤكداً تحمّل اللاعبين كامل المسؤولية عن الهزيمة التي لحقت بالفريق.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة تغلب الاتفاق على ضيفه القادسية 3 - 2، ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر. سجل للقادسية بيسمارك في الدقيقة 24 و خوزيه في الدقيقة 83 وأحمد العكايشي في الدقيقة 90 ، وللاتفاق اليمان في الدقيقة 49، وإبراهيم الهزاع في الدقيقة 87 .