حسنية أغادير يصالح جماهيره بخماسية الكوكب

المصدر: الرباط - د ب أ

استعاد فريق حسنية أغادير نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري المغربي ، بعدما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 5 - 1 على ضيفه الكوكب المراكشي أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وبذلك، صالح حسنية أغادير جماهيره الغاضبة، التي شعرت بخيبة الأمل عقب خسارته 0 - 1 أمام مضيفه اتحاد طنجة في المرحلة الماضية للمسابقة. وارتفع رصيد حسنية أغادير إلى 33 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد الكوكب المراكشي، عند 19 نقطة، ليظل في المركز الأخير.

وافتتح حسنية أغادير التسجيل عبر لاعبه جلال الداودي في الدقيقة 11، وأضاف زميله أيوب الملوكي الهدف الثاني في الدقيقة 24. وعاد الداودي لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث لأغادير وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 28.

وأضاف يوسف الفحلي، الهدف الرابع في الدقيقة 63. وعزز كريم آيت محمد النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 89، وسجل ياسين الذهبي هدف الكوكب الوحيد في الدقيقة 90.