المريخ والخرطوم الوطني في «قبضة فيفا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ناديي الخرطوم الوطني والمريخ بخطابات تتعلق بالمستحقات المالية للاعبين مايكل لاعب الخرطوم الوطني وكونلي لاعب المريخ.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الخرطوم الوطني بتحويله إلى لجنة الانضباط على أثر عدم إيفائه بتسديد مستحقات لاعبه السابق النيجيري السابق مايكل. وأخطر الاتحاد الدولي نادي الخرطوم بتحويله إلى لجنة شؤون اللاعبين لعدم التزامه بدفع مستحقات اللاعب مايكل. وفي الوقت الذي قدم فيه اللاعب النيجيري شكوى ضد نادي الخرطوم الوطني، كشف قيادي بالنادي عن تسديد كافة المستحقات المتعلقة بالنيجيري.

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وعلى نحو مفاجئ، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطاباً إلى نادي المريخ السوداني بشأن مستحقات مالية متأخرة للاعب النيجيري كونلي. وأخطر (فيفا) الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحويل نادي المريخ إلى لجنة شؤون اللاعبين. ويطالب النيجيري كونلي بمبلغ وقدره 35 ألف دولار بعد فسخ التعاقد معه في وقت سابق. وكان المريخ السوداني قد تلقى عقوبة من الاتحاد الدولي (فيفا) تمثلّت في عدم التعاقد مع أي لاعب لمدة عام بسبب شكوى لاعبه السابق مارسيال.

سر عدم الاحتفال

من جهة أخرى كشف الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن أسباب عدم احتفاله بالتأهل للمرحلة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا وأولمبياد طوكيو 2020، عقب التفوق على كينيا بالفوز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين والتعادل سلبياً في مباراة الإياب بكينيا، وقال زدرافكو في تصريحات إنه فضل عدم الاحتفال عقب نهاية مباراة كينيا لأنه يملك علاقات طيبة في كينيا، والتي صنعها من خلال إشرافه على ناديي جورماهيا وليوباردز من قبل.