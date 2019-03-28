نجم الأهلي جاهز للمشاركة في قمة الدوري المصري

المصدر: د ب ا

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد السبت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من المرحلة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعب اليوم الخميس بعد عودته رفقة لاعبي الفريق الدوليين بعد انتهاء معسكر المنتخب المصري الذي شهد خوض مباراتي النيجر ونيجيريا.

وكان السولية اشتكى من رشح في الركبة، حيث شهدت الساعات الماضية تواصل الجهاز الطبي بالأهلي مع نظيره في المنتخب المصري الاول، وتم الاطمئنان على جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك القادمة.

ويدخل الأهلي معسكره بالإسكندرية مساء اليوم، عقب خوض المران الأخير على ملعب التتش، حيث يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا الجمعة في برج العرب؛ استعدادا لمواجهة الزمالك.