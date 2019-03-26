عدد لاعبي الأهلي والزمالك أكبر من جمهور مباراة القمة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

بدأت الأجهزة الفنية في ناديي الأهلي والزمالك فرض السرية التامة على تدريباتهما، بدءا من اليوم الثلاثاء، وقرر الأوروغوياني مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، إغلاق التدريبات الجماعية، وهو ما فعله أيضا السويسري كريستان غروس، مدرب الزمالك، منعا لكشف خطط اللعب التي سيستقر عليها كل منهما، استعدادا للقاء القمة.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية السبت المقبل، في إحدى مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وقد رفض اتحاد لكرة المصري طلب الزمالك، صاحب المباراة، بزيادة أعداد الجماهير، واكتفى بحضور 15 فردا لكل فريق، عن طريق الدعوات الخاصة، إضافة إلى أعضاء مجلسي إدارتي الناديين، ما يعني أن عدد لاعبي الفريقين سيكون أكبر من عدد الحضور.

كما سيطر القلق على الجهازين الفنيين بسبب ارتباط اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم، وقد تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مع اللاعبين الدوليين في منتخبي مصر الأول والأولمبي بجانب الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو للاطمئنان عليهم قبل المباراة، وهو ما قام به أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، والذي تواصل مع التونسي فرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب، ولاعبي مصر الدوليين.