«الأولمبي» يقترب من «طوكيو 2020»

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمس على نظيره المالديفي 3 -0 في استاد فيصل بن فهد في الرياض، بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، ، ووصل منتخبنا إلى النقطة السادسة من «انتصارين»، مقترباً من نيل بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

سجل الثلاثية كل من محمد راشد وزايد العامري ومحمد شاكر في الدقائق 29 و 49 و 76 .

ويلتقي منتخبنا غداً مع نظيره السعودي لتحديد هوية متصدر المجموعة الرابعة الذي يصعد مباشرة إلى النهائيات المقرر في تايلاند ، ويتأهل معه أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني في مجموعات البطولة.

و أجرى سكورزا، مدرب المنتخب، 4 تغييرات، في تشكيلة المنتخب مقارنة بمباراة لبنان فدفع بكل من محمد شاكر، وإسماعيل خالد، وطحنون حمدان، وخلفان النوبي، على حساب خليفة الحمادي، وفارس المزروعي، وماجد راشد، وزايد العامري.