الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب ويواصل نزيف النقاط

المصدر: ( د ب أ )

واصل الزمالك نزيف النقاط، وذلك عقب تعادله مع المقاولون العرب2 / 2 اليوم الأربعاء ، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك الذي تعادل في المرحلة الماضية أمام طلائع الجيش بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول ، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الزمالك عن طريق مدافعه محمود حمدي "الونش" في الدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق عبد الوهاب اسماعيل في الدقيقة 52 ، وفي الدقيقة 64 سجل طارق حامد الهدف الثاني للزمالك على أثر متابعته لركلة جزاء ضائعة من المدافع محمود علاء، لكن أحمد علي سجل هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 80.

ويشكل التعادل مع المقاولون العرب، ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة القمة أمام غريمه التقليدي ومنافسه المباشر الأهلي ، يوم مارس الجاري، في ظل تقلص الفارق الذي يفصله عن الفريق الأحمر إلى نقطتين فقط.