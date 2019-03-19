الوحدة السعودي يقيل مدربه المصري أحمد حسام ميدو

المصدر: د ب ا

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء إقالة المصري أحمد حسام ميدو من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر نادي الوحدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء:" قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق ".

وظهر ميدو على غير عادته بعد خسارة فريقه بأربعة اهداف نظيفة أمام نادي النصر في الجولة السابقة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان حيث طالب بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه الأصلي.

واتهم ميدو لاعبه عبد الإله العمري المعار من نادي النصر بالتقصير خلال المباراة.

وذكرت تقارير صحفية أن ميدو خرج عن النص من خلال ردوده على المشجعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مما عجل بإقالته من تدريب الوحدة.

من جانبه أكد ميدو أنه سيثبت اختراق حسابه الشخصي عبر تويتر وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد من تورط في ذلك.

وقال ميدو عبر حسابه علي تويتر اليوم الثلاثاء "شكرا ادارة الوحدة.. شكرا جمهور الوحدة.. تحملت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة واخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ان احقق مع الفريق نتائج واداء متميزا أشاد به الجميع".

وتابع "احترم قرار مجلس الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".