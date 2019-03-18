الأهلي المصري: لا نخشى أحداً في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا التي تقام الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الثمانية مع أحد فرق صن داونز الجنوب إفريقي أو حوريا الغيني أو النادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الافريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن خزينة بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013".

وأوضح أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في دور الثمانية ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

وأشار مدير الكرة بالأهلي المصري إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي.

وتابع "نعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي".

وقال إن الأهلي قرر خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية لم يتحدد طرفها بعد استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري بالدوري المحلي.