البحرين تحذو حذو السعودية وتطالب بالغاء احتكار "بي إن سبورتس"

المصدر: الوكالات

حذت مملكة البحرين حذو المملكة العربية السعودية وطالبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقف احتكار قنوات "بي إن سبورتس" القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في البحرين.

وأصدر الاتحاد البحريني بيانا الثلاثاء أشاد فيه بالموقف السعودي مؤكدا التوجه لاجراءات مماثلة "يؤكد الاتحاد في هذا الصدد توجهه لاتخاذ إجراءات مماثلة بناء على المخالفات المتعددة لقناة bein sport في سوء استخدام النشر لأغراض سياسية لا صلة لها بالرياضة بتاتا من جهة، وعلى مخالفات تقوم على الاحتكار من جهة أخرى، وهي أمور مرفوضة وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية".