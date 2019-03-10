دوري ابطال إفريقيا: خسارة الأهلي والوداد تؤجل تأهلهما للجولة الأخيرة

المصدر: أ ف ب



DPA | 10-03-2019 01:17:10

شبيبة الساورة يهزم سيمبا التنزاني ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

الجزائر 9 آذار/مارس (د ب أ)- انتزع فريق شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على سيمبا التنزاني 2 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة والتي شهدت سقوط الأهلي المصري في فخ الخسارة امام فيتا كلوب الكونغولي صفر / 1.

وسجل هدفي شبيبة الساورة سيد علي يحيى شريف في الدقيقة 18 ومحمد الأمين حامية في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

ورفع الساورة رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سيمبا التنزاني عند ست نقاط في المركز الرابع الاخير.

وفي المباراة الثانية، فرط الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية بسقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي صفر/ 1 .

وسجل هدف المباراة الوحيد تويسيلا كيسيندا في الدقيقة 86.

وتوقف رصيد الأهلي عند سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام فيتا كلوب الذي خسر ذهابا 2 / صفر.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة، فيما يلتقي سيمبا مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل في الجولة الاخيرة من المجموعة.



مني كل من الأهلي المصري؛ وصيف بطل النسختين الأخيرتين والوداد البيضاوي المغربي؛ بطل النسخة قبل الأخيرة، بخسارة خارج قواعده في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي)، ليتأجل حسم بطاقتيهما إلى ربع النهائي للجولة السادسة الأخيرة.

وخسر الأهلي أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي؛ وصيف بطل كأس الاتحاد الإفريقي، بهدف وحيد سجله تويسيلا كيسيندا في الدقيقة 84، والوداد البيضاوي أمام مضيفه أسيك أبيدجان العاجي صفر-2 سجلهما أحمد توريه في الدقيقتين 68 و89.

وكان الأهلي والوداد البيضاوي بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة في الجولة الخامسة.

وهي الخسارة الثانية تواليا للأهلي في دور المجموعات بعد الأولى أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر-1 في الجولة الرابعة، لكنه بقي في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة أمام فيتا كلوب، الذي ثأر لخسارته صفر-2 ذهابا في الاسكندرية في الجولة الأولى.

وبات الأهلي مهدداً بالتخلي عن الصدارة في حال فوز شبيبة الساورة الجزائري (5 نقاط) أو سيمبا (6 نقاط) في مباراتها التي تقام لاحقا في الجزائر.

ويملك الأهلي مصيره بيده كونه يلعب الجولة السادسة الأخيرة على أرضه أمام ضيفه شبيبة الساورة السبت المقبل.

وأكد مدرب الأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي إن الخسارة "لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في لقاء اليوم في أوقات كثيرة من المباراة".

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "اللقاء كان صعبا للغاية وأهدرنا الكثير من الفرص، وفي النهاية فاز فيتا كلوب باللقاء وحصد النقاط الثلاث".

وتابع "هناك مباراة منتظرة الليلة بين شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني سنشاهد ما سيحدث بها لنرى إلى أين ستذهب المجموعة".

وختم "بالتأكيد الأمور الآن باتت أصعب في موقفنا بالمجموعة وأكثر تعقيدا، ولكن أمامنا مباراة على ملعبنا أمام شبيبة الساورة يجب أن نحقق فيها الفوز من أجل التأهل".

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، لا تختلف حال الوداد البيضاوي عن الأهلي، حيث مني بخسارته الثانية أيضا في دور المجموعات فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي يملك فرصة حسم التأهل في حال فوزه على ضيفه لوبي ستارز النيجيري لاحقا.

ويتفوق الوداد البيضاوي بفارق المواجهات المباشرة عن أسيك أبيدجان بعدما كان أكرم وفادته 5-2 في الجولة الأولى، وهو بدوره يملك مصيره بيده كونه يستضيف ماميلودي صنداونز في الجولة الأخيرة السبت المقبل، حيث سيسعى للثأر من ضيفه الذي كان فاز عليه 2-1 في الجولة الثانية، وكسب النقاط الثلاث التي ستمنحه البطاقة بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق العاجي ومضيفه النيجيري.