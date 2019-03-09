الاسماعيلي خارج المنافسة وشباب قسنطينة يفرط بحسم تأهله

المصدر: أ ف ب

أصبح الاسماعيلي المصري خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بتعادله على أرضه مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الفائز باللقب 5 مرات، 1-1 الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ومن جهته، فرط شباب قسنطينة الجزائري، المشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، في حسم بطاقته ومعها بطاقة مازيمبي الى ربع النهائي، بخسارته على أرضه أمام النادي الإفريقي التونسي بهدف سجله البوركيني باسيرو كومباوري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وحصل الفريق الجزائري، الذي فاجأ الجميع في مجموعة تضم ثلاثة أبطال سابقين، على فرصة ذهبية لإدراك التعادل الذي كان سيؤمن له بطاقة العبور الى ربع النهائي بصحبة مازيمبي، لكن لاعب وسطه الكونغولي ديلان باهامبولا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وبعد أن كان أول فريق في المجموعات الأربع يحصد 10 نقاط من 12 ممكنة في الجولات الأربع الأولى، مني شباب قسنطينة بهزيمته الأولى على يد النادي الإفريقي الذي وضع خلفه هزيمتيه المذلتين على يد الفريق الجزائري (صفر-3) ومازيمبي (صفر-8) وحصد 4 نقاط في آخر جولتين، منعشا بذلك آماله بالتأهل.

ويتصدر شباب قسنطينة المجموعة بـ10 نقاط، مقابل 8 لمازيمبي بطل 1967 و1968 2009 و2010 و2015 و7 للإفريقي بطل 1991، فيما يملك الإسماعيلي نقطتين فقط بعد اكتفائه الجمعة بالتعادل مع ضيفه الكونغولي الذي كان صاحب هدف السبق أمام مدرجات خالية تنفيذا لتعليمات الامن المصري، عبر إيليا ميشاك (ق41)، قبل أن يعادل صاحب الأرض بواسطة عبد الرحمن مجدي (ق55).

وتقام الجولة السادسة الأخيرة في 16 مارس، حيث يحل شباب قسنطينة ضيفا على مازيمبي، الذي خسر ذهابا أمام الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة، فيما يلعب النادي الإفريقي على أرضه ضد الإسماعيلي، حيث يحتاج الى الفوز مع الأمل بتعثر مازيمبي.