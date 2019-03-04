الأهلي المصري يسحق بتروجيت برباعية ويضيق الخناق على الزمالك

المصدر: وكالات

ضيق الأهلي المصري الخناق مؤقتا على غريمه التقليدي الزمالك المتصدر بفوزه الكاسح على بتروجت برباعية نظيفة في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم الاثنين.

وانفرد الأهلي بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة مقابل 52 للزمالك .

سجل اهداف الأهلي النيجيري جونيور أجايي (8) ومروان محسن (31 ) والأنغولي كوستا جيرالدو (69) وكريم وليد "ندفيد" (75).

وأثمر ضغط الأهلي المبكر هدفا أول عندما تطاول أجايي لكرة عرضية وأودعها الشباك على يمين محمد أبو النجا حارس بتروجت.

بعد الهدف تخلى لاعبو بتروجت عن حذرهم الدفاعى وتحولوا الى الهجوم أملا فى ادراك التعادل وهو ما خلف مساحات فى الدفاع استغلها لاعبو الأهلي خاصة الثلاثي الأمامي اجايى وجيرالدو ومروان محسن.

وفى الدقيقة 31 ومن هجمة منظمة وعدة تمريرات متقنة وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها مروان محسن لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى أبو النجا.

واستمرت أفضلية الاهلي في الشوط الثاني الذي شهد إضافته هدفين الأول بواسطة جيرالدو من تمريرة عرضية من علي معلول سددها فى المرمى الخالي من حارسه محرزا الهدف الثالث.

وأضاف كريم وليد "نيدفيد " الهدف الرابع من هجمة منظمة على يسار حارس بتروجت قبل نهاية المباراة بربع ساعة.