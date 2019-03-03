هدف السوري عمر السومة في عيون الفيفا

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالهدف العالمي، الذي أحرزه السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا باللغة العربية في تويتر، فيديو لهدف السومة المقصي العالمي، وأرفق الفيديو بكلمة: "بوشكاش"؟!

ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يلمح إلى احتمال ترشيح الهدف للمسابقة التي تحمل اسم المهاجم الهنغاري الراحل، فيرينك بوشكاش، التي استحدثها الفيفا العام 2009 لأجمل الأهداف، بحسب "روسيا اليوم".

وانتهت المباراة، بالتعادل 1-1، ليرفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.