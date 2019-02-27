المالكية يهزم السويق وتعادل سلبي بين العهد والقادسية

المصدر: أ ف ب

عاد المالكية البحريني بثلاث نقاط ثمينة من مسقط بفوزه على السويق العماني 2-1، بينما تعادل العهد اللبناني سلبا مع ضيفه القادسية الكويتي الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب السيب الرياضي، تقدم السويق عبر محسن صالح (ق23)، وأدرك المالكية التعادل بعد ثماني دقائق عن طريق سيد هاشم (ق31)، قبل أن يخطف نقاط الفوز بواسطة عيسى عبد الوهاب الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وعلى ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، اكتفى العهد الساعي الى لقب أول في المسابقة، والقادسية المتطلع الى تكرار إنجاز 2014 حين توج للمرة الأولى، بتعادل سلبي.

وسيطر العهد على المجريات في الشوط الأول إلا أن مهاجميه أحمد زريق والبلغاري مارتن توشيف فشلا في الوصول الى شباك الحارس خالد الرشيدي، فيما اعتمد القادسية على تكثيف وجوده في وسط الملعب وامتصاص حماسة أصحاب الأرض، مع الانطلاق بالمرتدات السريعة عبر الثنائي المخضرم يوسف ناصر وبدر المطوع.

وقبل انتهاء الشوط الأول، تلقى لاعب وسط العهد حسين منذر البطاقة الحمراء بعدما عرقل يوسف ناصر المنفرد (ق45).

وبدّل مدرب العهد باسم مرمر في الشوط الثاني أسلوب لعب فريقه الذي ارتد الى الخلف للحفاظ على النتيجة على الأقل، ولئلا يستغل النادي الكويتي النقص العددي، مع الاعتماد على المرتدات السريعة.