تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز «لدواعٍ أمنية»

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الكأس المقررة غداً إلى أجل غير مسمى «لدواعٍ أمنية»، ومن بينها المواجهة الجدلية بين الأهلي وبيراميدز. وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بالكأس يوم 28 فبراير الجاري عقب قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريقين في بطولة الدوري واستبدالها بمباراة الكأس. ورفض بيراميدز ومالكه السعودي تركي آل الشيخ اللعب مع الأهلي في إياب الدوري قبل خوض الأخير مواجهة ذهاب الدوري ضد غريمه الزمالك عملاً بمبدأ التكافؤ.