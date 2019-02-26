بيراميدز يرصد 100 مليون جنيه لمشروعات اجتماعية في مصر

المصدر: د ب ا

أعلن نادي بيراميدز رصد 100 مليون جنيه لتنفيذ برنامج دعم القرى والمدن الأكثر احتياجا في مصر.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "فيسبوك" :"انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، نعلن أننا بصدد الحصول علي الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي وخدمي يهدف الي خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الجمعيات العمومية الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي انشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة لخدمة الرياضة المصرية".

وأضاف البيان: "يؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري، ويدعو بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي".