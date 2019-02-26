بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك في قائمة منتخب مصر

المصدر: وكالات

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وضمت قائمة الأسماء عمرو السولية ومحمد أبوجبل ومحمد النني وعمر جابر وأحمد الشناوي و طارق حامد وأحمد حسن كوكا وعلي غزال ومحمود حسن تريزيجيه وعلي جبر وكريم حافظ وعمرو ورده ومحمد هاني وباهر المحمدي وصلاح محسن ومحمود جنش واحمد أيمن منصور واسلام جابر ومحمود علاء وعامر عامر ونبيل عماد دونجا وعمار حمدي ومصطفي محمد وعبد الرحمن مجدي واحمد أبو الفتوح.

وجاء اختيار الجهاز الفني للمنتخب لثلاثة لاعبين من ناديى الأهلى والزمالك ليتعادل الفريقان فى قائمة المنتخب، ولكل منهما 3 لاعبين، حيث اختار من الأهلى محمد هاني وعمرو السولية وصلاح محسن، ومن الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء، في الوقت الذي تفوق فيه بيراميدز بضم 5 لاعبين، هم أحمد الشناوي وعمر جابر ونبيل دونجا وعلي جبر وأحمد أيمن منصور.