تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز رسمياً

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس المقررة الخميس إلى أجل غير مسمى "لدواع أمنية".

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية الثلاثاء إن "هناك خطابا رسميا وصل اتحاد الكرة أعلن فيه الأمن تأجيل مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة في دور الثمانية والأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لأسباب أمنية".

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بالكأس يوم 28 فبراير الجاري عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريقين في بطولة الدوري واستبدالها بمباراة الكأس. ورفض بيراميدز ومالكه السعودي تركي آل الشيخ اللعب مع الأهلي في إياب الدوري قبل خوض الأخير مواجهة ذهاب الدوري ضد غريمه الزمالك عملا بمبدأ التكافؤ.