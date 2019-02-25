من هي هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ الرياضة السعودية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت الإعلامية هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ الرياضة بالسعودية، حيث من المقرر أن تخوض تجربتها الأولى في عالم التعليق الرياضي الجمعة المقبلة، عندما تنطلق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية بالصالة الخضراء بالدمام.

وقالت الفراج إن الصدفة لعبت دوراً في أن تصبح أول معلقة رياضية سعودية بعد أن قادتها لتمارس مهمتها الجديدة في التعليق وتصبح المعلقة الرسمية للحدث الأضخم الذي يقام لأول مرة على مستوى الخليج ويضم لاعبات ومدربات وحكمات، والذي سينطلق بمشاركة 16 فريقا من السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات تمثلهم 200 لاعبة.

وأوضحت الفراج وفقا لصحيفة "الوطن السعودية"، أنها تتمتع بخلفية رياضية جيدة من خلال أفراد أسرتها الحريصين على متابعة مباريات كرة القدم، لافتة إلى أن والدها نصراوي وأخويها يشجعان الهلال، الأمر الذي يثير جدلا كرويا في البيت بشكل دائم واكتسبت من خلاله معلومات رياضية.

وأكدت الفراج سعادتها واعتزازها بأن تصبح أول معلقة سعودية، معربة عن أملها أن تتواجد المرأة وتثبت نفسها في جميع المجالات الأخرى في الوطن، وأن يتم منحها الفرصة في المجال الرياضي من خلال التعليق على مباريات كرة القدم في المسابقات السعودية بالمملكة أسوة بالرجال.

يذكر أن اللجنة المنظمة للفعاليات اختارت الفراج لما تتميز به من صوت مناسب وإلقاء جميل وإجادتها استخدام المصطلحات الكروية المميزة، وتمكنها من خوض تجربة الأداء والتدريبات التي أجريت لها.

وتعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي هو "وين رايح" وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.