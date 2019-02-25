الزمالك المصري يقرر إيقاف محمود كهربا لأجل غير مسمي

المصدر: وكالات

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق ، بخلاف تغريمه 300 ألف جنية، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي التي أقيمت اليوم الأحد في الكونفيدرالية الافريقية .

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات صحفية اليوم الأحد ، ان عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي ولا علاقة لفريق الكرة بها .

وتعادل الزمالك المصري مع نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.