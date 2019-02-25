الزمالك يتذيل مجموعته بتعادله مع بيترو أتلتيكو

المصدر: وكالات

واصل فريق الزمالك ترنحه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بتعادله أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي 1/1 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة والتي شهدت أيضا فوز جورماهيا الكيني على نصر حسين داي الجزائر 2 / صفر.

وتقدم بيترو أتلتيكو بهدف سجله تياجو أزولاو في الدقيقة 59،وتعادل يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير فيما رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف نصر حسين داي الجزائري.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق جورماهيا الكيني على نصر حسين داي الجزائري 2 / صفر اليوم الأحد.

وسجل هدفي جورماهيا فرانسيس كاهاتا في الدقيقة 84 وجاك توسينجي في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد شمس الدين حراق لاعب نصر حسين داي في الدقيقة 85.

ورفع جورماهيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نصر حسين داي عند أربع نقاط في المركز الثاني.